Дзеркальна дата: 24.04.2024 на Харківщині одружилася майже сотня пар (фото)
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
На Харківщині 24.04.2024, у дзеркальну дату, зареєстрували 96 шлюбів.
«Для когось дата 24.04.24 – магічна й загадкова, комусь – звичайна середа, а для більш як 240 пар закоханих на теренах Східної юстиції – щасливий день одруження», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Також на Полтавщині зареєстрували 75 шлюбів, на Чернігівщині – 34, Сумщині – 22, Донеччині – 17.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 16:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 24.04.2024, у дзеркальну дату, зареєстрували 96 шлюбів.".