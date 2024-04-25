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Дзеркальна дата: 24.04.2024 на Харківщині одружилася майже сотня пар (фото)

Суспільство 16:30   25.04.2024
Вікторія Яковенко
Дзеркальна дата: 24.04.2024 на Харківщині одружилася майже сотня пар (фото) Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

На Харківщині 24.04.2024, у дзеркальну дату, зареєстрували 96 шлюбів.

«Для когось дата 24.04.24 – магічна й загадкова, комусь – звичайна середа, а для більш як 240 пар закоханих на теренах Східної юстиції – щасливий день одруження», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Також на Полтавщині зареєстрували 75 шлюбів, на Чернігівщині – 34, Сумщині – 22, Донеччині – 17.

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Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 16:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 24.04.2024, у дзеркальну дату, зареєстрували 96 шлюбів.".