Весілля волонтерів у Харкові – на ювілейній поштовій марці «І буде весна»

У Харкові презентували блок марок, присвячених 10-й річниці спротиву українського народу окупації рф, повідомили у ХОВА.

У презентації марки взяла участь медсестра однієї з харківських лікарень та волонтерка Анастасія Грачова. Весільна фотографія, яку жінка з чоловіком Антоном зробили 3 квітня 2022 року біля зруйнованого Палацу праці у Харкові, стала сюжетом для марки «Кохання не спинити».

«Ми одружилися, але медового місяця в нас не було. Замість цього ми волонтерили. 17 квітня привезли до медзакладу пральну машину. Повертаючись до волонтерського складу, зупинилися біля однієї з аптек, аби купити ліки. Саме цієї миті почався ворожий обстріл. Я перебувала у автівці і мене це врятувало. Чоловік зазнав важкого поранення. Було тривале лікування, наразі він перебуває за кордоном на реабілітації – лікарям вдалося врятувати ногу. Я вирішила повернутися до Харкова, бо дуже скучила за домом і роботою», – розповіла Анастасія.

Наразі жінка продовжує працювати медичною сестрою у одному з закладів охорони здоров’я Харкова.

Блок ювілейних марок містить наступні зображення: «Захоплення аеропорту Бельбек. Севастополь, 2014 рік» – цей знімок фотографу вдалося приховати від російських загарбників і його побачили у всьому світі; «Кохання не спинити. Харків, 2022 рік» – фото весілля медиків-волонтерів на тлі зруйнованого ворожою ракетою Палацу праці у Харкові; «Світло переможе! Азовсталь», – фото українського військовослужбовця у проміннях сонця, зроблене під час героїчної оборони Маріупольської «фортеці»; «Руки піхотинця. Бахмут, 2023 рік», – фото, зроблене за кількасот метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута в березні 2023 року, зафіксувало руки піхотинця 28-ї бригади з позивним «Сніжок».

Тираж блоку складає 250 тисяч примірників. До поштового блоку також додаються конверт «Перший день», художній немаркований конверт, 4 картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.

Раніше стало відомо, що один зі знімків весільної фотосесії, яку волонтери Анастасія Грачова та Антон Соколов провели у квітні в центрі Харкова на тлі зруйнованих внаслідок російських обстрілів будівель, увійшов до переліку 20 найкращих світлин 2022 року за версією британського видання The Guardian.