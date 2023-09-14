Марки, присвячені Слобожанському контрнаступу ЗСУ, погасили в Харкові (фото)
Блок поштових марок “Міста Героїв. Харківщина”, присвячений Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову, презентували сьогодні у Харкові.
У спецпогашенні марок взяли участь військові, які звільняли регіон від російських загарбників, начальник ХОВА Олег Синєгубов та гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Як пояснив Синєгубов, випуск блоку присвятили річниці контрнаступу ЗСУ на Харківщині.
“Вдячний Укрпошті за це втілення історії справжніх героїв – наших військових, які спочатку стримали ворога на підступах до Харкова, а згодом звільнили від окупантів більшу частину області. Переконаний, нові марки матимуть неабияку популярність, адже є ще одним виявом нашої поваги та вдячності ЗСУ”, – написав начальник ХОВА.
Фото: Олег Синєгубов
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Блок поштових марок “Міста Героїв. Харківщина”, присвячений Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову, презентували сьогодні у Харкові.".