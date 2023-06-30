Річниця деокупації Зміїного: у Харкові погасили марки на честь ГУР (фото)
Введення в обіг нових поштових марок присвятили річниці деокупації острова Зміїний, в якій брали активну участь воїни Головного управління розвідки Міноборони України.
Поштовий лист складається з п’яти марок та купона, на якому зображено емблему ГУР, пише пресслужба Харківської ОВА з посиланням на Укрпошту.
Тираж марки – 1 мільйон 75 тисяч. Погашення відбувається в усіх областях країни. Випуск марки має благодійну складову – частину отриманих коштів спрямують на потреби ГУР.
«Щиро дякую усім причетним до створення цієї марки. Це не просто марка, це – історична подія, яка вкарбовує в нашу історію кожен крок, кожну людину і кожну подію цього буремного часу. Продовжуємо спільними зусиллями працювати на перемогу та свободу», – зазначив представник ГУР Євгеній Єрін.
«Воїни Головного управління розвідки завзято боронять нашу країну та руйнують плани російських окупантів. Радий, що зміг долучитися до цієї події, і хочу подякувати за титанічний внесок бійців відомства у захист суверенітету та незалежності України», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 15:00;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Введення в обіг нових поштових марок присвятили річниці деокупації острова Зміїний, в якій брали активну участь воїни Головного управління розвідки Міноборони України.".