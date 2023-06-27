Велика марка з російським кораблем з’явилася при в’їзді в село на Харківщині

На стіні покинутої будівлі у селі Гороховатка Борівської громади нещодавно з’явився патріотичний мурал. На ньому відома марка з російським кораблем, рядки з пісні “Ой у лузі червона калина” та гасло “Гороховатка – це Україна”.

Передували появі стінопису активні роботи з благоустрою, які розпочалися у Гороховатському старостинському окрузі у квітні, пише Борівська селищна рада.

Як розповідає місцевий староста Олександр Дубинець, серед працівників благоустрою була жінка – Наталія Бутенко, яка раніше працювала художницею-оформлювачкою. Тож коли основні роботи були виконані, їй запропонували зробити мурал при в’їзді в село Гороховатка.

«Жінка з радістю погодилася. Усі разом обговорили ідеї щодо малюнків, які можна зобразити, розглянули різні пропозиції та дійшли спільної згоди, результати якої ми зараз бачимо на стіні», – згадує Дубинець.



Фото: Борівська селищна рада