Артоб’єкти та мурали: харків’янин прикрасив двір багатоповерхівки (фото)
Фото: КП «Харківблагоустрій»
Харків’янин Юрій Семеновський створив «Квітучу оселю» у дворі багатоповерхівки на Салтівці.
Про це розповіли у пресслужбі КП «Харківблагоустрій».
Харків’янин прикрашає свій двір вже декілька років. На стінах будинку чоловік намалював мурали. Так на пандусі дому Юрій Семеновський зобразив ретро-автомобіль, а один з балконів чоловік “перетворив” на ромашкове поле.
Крім цього, у дворі будинку з’явилися артоб’єкти. Зокрема, піч, прикрашена глеками.
Наразі цей двір претендує на звання кращого на конкурсі започаткованому “Харківблагоустроєм” до Дня міста й Дня Незаложності України.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 19:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Юрій Семеновський створив «Квітучу оселю» у дворі багатоповерхівки на Салтівці.".