Артоб’єкти та мурали: харків’янин прикрасив двір багатоповерхівки (фото)

Харків’янин Юрій Семеновський створив «Квітучу оселю» у дворі багатоповерхівки на Салтівці.

Про це розповіли у пресслужбі КП «Харківблагоустрій».

Харків’янин прикрашає свій двір вже декілька років. На стінах будинку чоловік намалював мурали. Так на пандусі дому Юрій Семеновський зобразив ретро-автомобіль, а один з балконів чоловік “перетворив” на ромашкове поле.

Крім цього, у дворі будинку з’явилися артоб’єкти. Зокрема, піч, прикрашена глеками.

Наразі цей двір претендує на звання кращого на конкурсі започаткованому “Харківблагоустроєм” до Дня міста й Дня Незаложності України.