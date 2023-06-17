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Артоб’єкти та мурали: харків’янин прикрасив двір багатоповерхівки (фото)

Суспільство 19:53   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Артоб’єкти та мурали: харків’янин прикрасив двір багатоповерхівки (фото) Фото: КП «Харківблагоустрій»

Харків’янин Юрій Семеновський створив «Квітучу оселю» у дворі багатоповерхівки на Салтівці.

Про це розповіли у пресслужбі КП «Харківблагоустрій».

Харків’янин прикрашає свій двір вже декілька років. На стінах будинку чоловік намалював мурали. Так на пандусі дому Юрій Семеновський зобразив ретро-автомобіль, а один з балконів чоловік “перетворив” на ромашкове поле.

Крім цього, у дворі будинку з’явилися артоб’єкти. Зокрема, піч, прикрашена глеками.

Наразі цей двір претендує на звання кращого на конкурсі започаткованому “Харківблагоустроєм” до Дня міста й Дня Незаложності України.

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Фото: КП «Харківблагоустрій»

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 19:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Юрій Семеновський створив «Квітучу оселю» у дворі багатоповерхівки на Салтівці.".