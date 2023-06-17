Арт-объекты и муралы: харьковчанин украсил двор многоэтажки (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Харьковчанин Юрий Семеновский создал «Цветущий дом» во дворе многоэтажки на Салтовке.
Об этом рассказали в пресс-службе КП «Харьковблагоустройство».
Харьковчанин украшает двор уже несколько лет, рассказали коммунальщики. На стенах дома мужчина нарисовал муралы. Так на пандусе дома Юрий Семеновский изобразил ретро-автомобиль, а один из балконов мужчина «превратил» в ромашковое поле.
Кроме того, во дворе дома появились арт-объекты. В частности, печь, украшенная кувшинами.
Сейчас этот двор претендует на звание лучшего, на городском конкурсе ко Дню города и Дню Независимости Украины.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 19:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Юрий Семеновский создал «Цветущий дом» во дворе многоэтажки на Салтовке. ".