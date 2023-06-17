Live
  • Суббота 17.06.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Арт-объекты и муралы: харьковчанин украсил двор многоэтажки (фото)

Общество 19:53   17.06.2023
Виктория Яковенко
Арт-объекты и муралы: харьковчанин украсил двор многоэтажки (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Харьковчанин Юрий Семеновский создал «Цветущий дом» во дворе многоэтажки на Салтовке. 

Об этом рассказали в пресс-службе КП «Харьковблагоустройство».

Харьковчанин украшает двор уже несколько лет, рассказали коммунальщики. На стенах дома мужчина нарисовал муралы. Так на пандусе дома Юрий Семеновский изобразил ретро-автомобиль, а один из балконов мужчина «превратил» в ромашковое поле.

Кроме того, во дворе дома появились арт-объекты. В частности, печь, украшенная кувшинами.

Сейчас этот двор претендует на звание лучшего, на городском конкурсе ко Дню города и Дню Независимости Украины.

01

02

03

04

05

06
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Читайте также: Дома, разрушенные обстрелами россиян, подсветили в селе на Харьковщине (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Диверсанты-«вагнеровцы» активизировались на Харьковщине – мэр Дергачей
Диверсанты-«вагнеровцы» активизировались на Харьковщине – мэр Дергачей
17.06.2023
Армия РФ пыталась наступать в районе Берестового на Харьковщине — Генштаб
Армия РФ пыталась наступать в районе Берестового на Харьковщине — Генштаб
17.06.2023
Из-за электросамоката: в Харькове возле школы парень бросил кирпич в подростка
Из-за электросамоката: в Харькове возле школы парень бросил кирпич в подростка
17.06.2023
Арт-объекты и муралы: харьковчанин украсил двор многоэтажки (фото)
Арт-объекты и муралы: харьковчанин украсил двор многоэтажки (фото)
17.06.2023
Ракета РФ попала в автомобиль на Харьковщине: четверо людей погибли на месте
Ракета РФ попала в автомобиль на Харьковщине: четверо людей погибли на месте
17.06.2023
Волонтеры, погибшие от удара РФ на Харьковщине, везли еду и лекарства
Волонтеры, погибшие от удара РФ на Харьковщине, везли еду и лекарства
17.06.2023

Новости по теме:

22:58
Дома, разрушенные обстрелами россиян, подсветили в селе на Харьковщине (фото)
15:28
Волонтер из Китая разрисовывает в Харькове разрушенные дома Северной Салтовки
14:11
«Инфосити» – вместо «Харьковских известий»: в Харькове переименовали КП
19:29
С начала года в Харькове убрали более 20 стихийных свалок
12:15
Харьковчанин хотел купить шины, а его избили и похитили — полиция (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Арт-объекты и муралы: харьковчанин украсил двор многоэтажки (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 19:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Юрий Семеновский создал «Цветущий дом» во дворе многоэтажки на Салтовке. ".