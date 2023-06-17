Арт-объекты и муралы: харьковчанин украсил двор многоэтажки (фото)

Харьковчанин Юрий Семеновский создал «Цветущий дом» во дворе многоэтажки на Салтовке.

Об этом рассказали в пресс-службе КП «Харьковблагоустройство».

Харьковчанин украшает двор уже несколько лет, рассказали коммунальщики. На стенах дома мужчина нарисовал муралы. Так на пандусе дома Юрий Семеновский изобразил ретро-автомобиль, а один из балконов мужчина «превратил» в ромашковое поле.

Кроме того, во дворе дома появились арт-объекты. В частности, печь, украшенная кувшинами.

Сейчас этот двор претендует на звание лучшего, на городском конкурсе ко Дню города и Дню Независимости Украины.