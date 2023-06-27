Большая марка с российским кораблем появилась при въезде в село на Харьковщине
На стене заброшенного здания в селе Гороховатка Боровской громады недавно появился патриотический мурал. На нем известная марка с российским кораблем, строки из песни «Ой у лузі червона калина» и лозунг «Гороховатка — это Украина».
Предшествовали появлению мурала активные работы по благоустройству, которые начались в Гороховатском старостинском округе в апреле, пишет Боровский поселковый совет.
Как рассказывает местный староста Александр Дубинец, среди работников благоустройства была женщина — Наталья Бутенко, которая ранее работала художником-оформителем. Поэтому когда основные работы были выполнены, ей предложили создать мурал при въезде в село Гороховатка.
«Женщина с радостью согласилась. Все вместе обсудили идеи относительно рисунков, которые можно изобразить, рассмотрели разные предложения и пришли к общему согласию, результаты которого мы сейчас видим на стене», — вспоминает Дубинец.
Фото: Боровской поселковый совет
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 19:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На стене заброшенного здания в селе Гороховатка Боровской громады недавно появился патриотический мурал. На нем известная марка с российским кораблем, строки из песни «Ой у лузі червона калина» и лозунг «Гороховатка — это Украина».".