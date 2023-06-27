Live
  • Вторник 27.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.92
    • 🟢

Большая марка с российским кораблем появилась при въезде в село на Харьковщине

Общество 19:46   27.06.2023
Елена Нагорная
Большая марка с российским кораблем появилась при въезде в село на Харьковщине Фото: Боровской поселковый совет

На стене заброшенного здания в селе Гороховатка Боровской громады недавно появился патриотический мурал. На нем известная марка с российским кораблем, строки из песни «Ой у лузі червона калина» и лозунг «Гороховатка — это Украина».

Предшествовали появлению мурала активные работы по благоустройству, которые начались в Гороховатском старостинском округе в апреле, пишет Боровский поселковый совет.

Как рассказывает местный староста Александр Дубинец, среди работников благоустройства была женщина — Наталья Бутенко, которая ранее работала художником-оформителем. Поэтому когда основные работы были выполнены, ей предложили создать мурал при въезде в село Гороховатка.

«Женщина с радостью согласилась. Все вместе обсудили идеи относительно рисунков, которые можно изобразить, рассмотрели разные предложения и пришли к общему согласию, результаты которого мы сейчас видим на стене», — вспоминает Дубинец.


Фото: Боровской поселковый совет

Читайте также: Арт-объекты и муралы: харьковчанин украсил двор многоэтажки (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
27.06.2023
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
27.06.2023
Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области
Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области
27.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор
Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор
27.06.2023
ВСУ проводят контратаки на некоторых направлениях на Харьковщине – ХОВА
ВСУ проводят контратаки на некоторых направлениях на Харьковщине – ХОВА
27.06.2023

Новости по теме:

19:21
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
18:51
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
17:21
Завтра трамвай в Харькове временно изменит маршрут
17:03
В Харькове обустраивают площадки для мусорных контейнеров
16:11
«Касательно Харькова и Пушкина – давняя история» — Синегубов о вывеске театра

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Большая марка с российским кораблем появилась при въезде в село на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На стене заброшенного здания в селе Гороховатка Боровской громады недавно появился патриотический мурал. На нем известная марка с российским кораблем, строки из песни «Ой у лузі червона калина» и лозунг «Гороховатка — это Украина».".