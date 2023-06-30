Годовщина освобождения Змеиного: в Харькове погасили марки в честь ГУР (фото)
Введение в обращение новых почтовых марок приурочили к годовщине деоккупации острова Змеиный, в которой принимали активное участие воины Главного управления разведки Минобороны Украины.
Почтовый лист состоит из пяти марок и купона, на котором изображена эмблема ГУР, пишет пресс-служба Харьковской ОВА со ссылкой на Укрпочту.
Тираж марки — 1 миллион 75 тысяч. Погашение происходит во всех областях страны. Выпуск марки имеет благотворительную составляющую — часть полученных средств направят на нужды ГУР.
«Спасибо всем причастным к созданию этой марки. Это не просто марка, это — историческое событие, которое впечатывает в нашу историю каждый шаг, каждого человека и каждое событие этого бурного времени. Продолжаем совместными усилиями работать на победу и свободу», — отметил представитель ГУР Евгений Ерин.
«Воины Главного управления разведки упорно защищают нашу страну и разрушают планы российских оккупантов. Рад, что смог приобщиться к этому событию, и хочу поблагодарить за титанический вклад бойцов ведомства в защиту суверенитета и независимости Украины», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 15:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Введение в обращение новых почтовых марок приурочили к годовщине деоккупации острова Змеиный, в которой принимали активное участие воины Главного управления разведки Минобороны Украины.".