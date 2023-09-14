Марки, посвященные Слобожанскому контрнаступлению, погасили в Харькове (фото)
Блок почтовых марок «Города Героев. Харьковщина», посвященный Балаклее, Изюму, Купянску и Харькову, презентовали сегодня в Харькове.
В спецгашении марок приняли участие военные, освобождавшие регион от российских захватчиков, начальник ХОВА Олег Синегубов и гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
Как пояснил Синегубов, выпуск блока приурочили к годовщине контрнаступления ВСУ на Харьковщине.
«Благодарен Укрпочте за это воплощение истории настоящих героев — наших военных, которые сначала сдержали врага на подступах к Харькову, а затем освободили от оккупантов большую часть области. Убежден, новые марки будут иметь большую популярность, ведь это еще одно проявление нашего уважения и благодарности ВСУ», — написал начальник ХОВА.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 18:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Блок почтовых марок «Города Героев. Харьковщина», посвященный Балаклее, Изюму, Купянску и Харькову, презентовали сегодня в Харькове.".