Марки, посвященные Слобожанскому контрнаступлению, погасили в Харькове (фото)

Блок почтовых марок «Города Героев. Харьковщина», посвященный Балаклее, Изюму, Купянску и Харькову, презентовали сегодня в Харькове.

В спецгашении марок приняли участие военные, освобождавшие регион от российских захватчиков, начальник ХОВА Олег Синегубов и гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

Как пояснил Синегубов, выпуск блока приурочили к годовщине контрнаступления ВСУ на Харьковщине.

«Благодарен Укрпочте за это воплощение истории настоящих героев — наших военных, которые сначала сдержали врага на подступах к Харькову, а затем освободили от оккупантов большую часть области. Убежден, новые марки будут иметь большую популярность, ведь это еще одно проявление нашего уважения и благодарности ВСУ», — написал начальник ХОВА.



Фото: Олег Синегубов