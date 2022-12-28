Весільне фото волонтерів на тлі руїн у Харкові увійшло в топ The Guardian

Один зі знімків весільної фотосесії, яку волонтери Анастасія Грачова та Антон Соколов провели у квітні в центрі Харкова на тлі зруйнованих внаслідок російських обстрілів будівель, увійшла до переліку 20 найкращих світлин 2022 року за версією британського видання The Guardian.

“Це фото про кохання – наше бажання бути поруч у скрутну хвилину. Я бачив це знову і знову в Харкові: батьки ховають дітей від бомбардувань; сусіди допомагають один одному; лікар, який прожив у лікарні два тижні, щоб допомогти якомога більшій кількості постраждалих . Але це ще й фотографія про стійкість та непереможність харків’ян, попри смерть, руйнування та величезні втрати”, – прокоментував фото його автор Сергій Бобок, пише The Guardian.

До рейтингу включили ще два знімки з України. Один із них – фотографа The Washington Post Сальвана Джорджеса, який зафіксував момент прощання подружжя на залізничному вокзалі в Одесі.

Другий – воїна у променях сонця, якого зняв захисник “Азовсталі” Дмитро Козацький.