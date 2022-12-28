Фото свадьбы волонтеров на фоне руин в Харькове вошло в топ The Guardian
Один из снимков свадебной фотосессии, которую волонтеры Анастасия Грачева и Антон Соколов провели в апреле в центре Харькова на фоне разрушенных в результате российских обстрелов зданий, вошла в перечень 20 лучших снимков 2022 года по версии британского издания The Guardian.
«Это фото о любви — нашем желании быть рядом в трудную минуту. Я видел это снова и снова в Харькове: родители прячут детей от бомбежек; соседи помогают друг другу; врач, который прожил в больнице две недели, чтобы помочь как можно большему количеству пострадавших. Но это еще и фотография о стойкости и непобедимости харьковчан, несмотря на смерть, разрушения и огромные потери», — прокомментировал фото его автор Сергей Бобок, пишет The Guardian.
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В рейтинг включили еще два снимка из Украины. Один из них — фотографа The Washington Post Сальвана Джорджеса, который запечатлел момент прощания супругов на железнодорожном вокзале в Одессе.
Второй — воина в лучах солнца, которого снял защитник «Азовстали» Дмитрий Козацкий.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из снимков свадебной фотосессии, которую волонтеры Анастасия Грачева и Антон Соколов провели в апреле в центре Харькова на фоне разрушенных в результате российских обстрелов зданий, вошла в перечень 20 лучших снимков 2022 года по версии британского издания The Guardian.".