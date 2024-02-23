Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Свадьба волонтеров в Харькове – на юбилейной почтовой марке «И будет весна»

Общество 18:49   23.02.2024
Оксана Якушко
Фото: Сергей Бобок/AFP

В Харькове презентовали блок марок, посвященных 10-летию сопротивления украинского народа оккупации РФ, сообщили в ХОВА.

В презентации марки приняла участие медсестра одной из харьковских больниц и волонтер Анастасия Грачева. Ее свадебная фотография, на которой женщина с мужем Антоном 3 апреля 2022 у разрушенного Дворца труда в Харькове, стала сюжетом для марки «Любовь не остановить».

«Мы поженились, но медового месяца у нас не было. Вместо этого мы волонтерили. 17 апреля привезли в медучреждение стиральную машину. Возвращаясь, остановились возле одной из аптек, чтобы купить лекарства. Именно в этот момент начался вражеский обстрел. Я находилась в машине — и меня это спасло. Муж получил тяжелое ранение. Было длительное лечение, пока он находится за границей на реабилитации – врачам удалось спасти ногу. Я вернулась в Харьков, потому что очень соскучилась по дому и работе», – рассказала Анастасия.

Женщина продолжает работать медсестрой в одном из учреждений здравоохранения Харькова.

Блок юбилейных марок содержит следующие изображения: «Захват аэропорта Бельбек. Севастополь, 2014 год» – этот снимок фотографу удалось скрыть от российских захватчиков и его увидели во всем мире; «Любовь не остановить. Харьков, 2022 год» – фото свадьбы медиков-волонтеров на фоне разрушенного вражеской ракетой Дворца труда в Харькове; «Свет победит! Азовсталь», – фото украинского военнослужащего в лучах солнца, сделанное во время героической обороны Мариупольской «крепости»; «Руки пехотинца. Бахмут, 2023 год», – фото, сделанное в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута в марте 2023 года, зафиксировало руки пехотинца 28-й бригады с позывным «Снежок».

Тираж блока составляет 250 тысяч экземпляров. В почтовый блок также входит конверт «Первый день», художественный немаркированный конверт, 4 карточки, презентационная папка и сувенирная рамка.

Ранее стало известно, что один из снимков свадебной фотосессии, которую волонтеры Анастасия Грачева и Антон Соколов провели в апреле в центре Харькова на фоне разрушенных в результате российских обстрелов зданий, вошла в перечень 20 лучших снимков 2022 года по версии британского издания The Guardian.

Читайте также: Марки, посвященные Слобожанскому контрнаступлению, погасили в Харькове (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
22.02.2024, 09:17
Терехов: об увольнении своего зама и кадровых изменениях в мэрии Харькова
Терехов: об увольнении своего зама и кадровых изменениях в мэрии Харькова
22.02.2024, 14:51
Главные новости Харькова 23.01: Синегубов заявил об ИПСО, «шахеды» атаковали
Главные новости Харькова 23.01: Синегубов заявил об ИПСО, «шахеды» атаковали
23.02.2024, 16:23
Собрать вещи на случай эвакуации 24.02 на Харьковщине призвал глава громады
Собрать вещи на случай эвакуации 24.02 на Харьковщине призвал глава громады
23.02.2024, 11:49
Лупили ногами. В Харькове двое мужчин жестоко избили пожилую соседку
Лупили ногами. В Харькове двое мужчин жестоко избили пожилую соседку
23.02.2024, 18:18
Свадьба волонтеров в Харькове – на юбилейной почтовой марке «И будет весна»
Свадьба волонтеров в Харькове – на юбилейной почтовой марке «И будет весна»
23.02.2024, 18:49

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Свадьба волонтеров в Харькове – на юбилейной почтовой марке «И будет весна»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 18:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове презентовали блок марок, посвященных 10-летию сопротивления украинского народа оккупации РФ, сообщили в ХОВА.".