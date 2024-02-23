Свадьба волонтеров в Харькове – на юбилейной почтовой марке «И будет весна»

В Харькове презентовали блок марок, посвященных 10-летию сопротивления украинского народа оккупации РФ, сообщили в ХОВА.

В презентации марки приняла участие медсестра одной из харьковских больниц и волонтер Анастасия Грачева. Ее свадебная фотография, на которой женщина с мужем Антоном 3 апреля 2022 у разрушенного Дворца труда в Харькове, стала сюжетом для марки «Любовь не остановить».

«Мы поженились, но медового месяца у нас не было. Вместо этого мы волонтерили. 17 апреля привезли в медучреждение стиральную машину. Возвращаясь, остановились возле одной из аптек, чтобы купить лекарства. Именно в этот момент начался вражеский обстрел. Я находилась в машине — и меня это спасло. Муж получил тяжелое ранение. Было длительное лечение, пока он находится за границей на реабилитации – врачам удалось спасти ногу. Я вернулась в Харьков, потому что очень соскучилась по дому и работе», – рассказала Анастасия.

Женщина продолжает работать медсестрой в одном из учреждений здравоохранения Харькова.

Блок юбилейных марок содержит следующие изображения: «Захват аэропорта Бельбек. Севастополь, 2014 год» – этот снимок фотографу удалось скрыть от российских захватчиков и его увидели во всем мире; «Любовь не остановить. Харьков, 2022 год» – фото свадьбы медиков-волонтеров на фоне разрушенного вражеской ракетой Дворца труда в Харькове; «Свет победит! Азовсталь», – фото украинского военнослужащего в лучах солнца, сделанное во время героической обороны Мариупольской «крепости»; «Руки пехотинца. Бахмут, 2023 год», – фото, сделанное в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута в марте 2023 года, зафиксировало руки пехотинца 28-й бригады с позывным «Снежок».

Тираж блока составляет 250 тысяч экземпляров. В почтовый блок также входит конверт «Первый день», художественный немаркированный конверт, 4 карточки, презентационная папка и сувенирная рамка.

Ранее стало известно, что один из снимков свадебной фотосессии, которую волонтеры Анастасия Грачева и Антон Соколов провели в апреле в центре Харькова на фоне разрушенных в результате российских обстрелов зданий, вошла в перечень 20 лучших снимков 2022 года по версии британского издания The Guardian.