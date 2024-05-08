Марку «Русский военный флот — ко дну!» погасили в Харькове (фото)

Спецпогашение почтового блока «Русский военный флот — ко дну!» провели сегодня в Харькове.

Почтовый выпуск является продолжением серии марок «Русский военный корабль…». На блоке изображены судна врага, которые были потоплены, подбиты или выведены из строя украинскими защитниками, пишет пресс-служба ХОВА.

Общий тираж марки составляет миллион экземпляров.