Марку «Русский военный флот — ко дну!» погасили в Харькове (фото)
Фото: ХОВА
Спецпогашение почтового блока «Русский военный флот — ко дну!» провели сегодня в Харькове.
Почтовый выпуск является продолжением серии марок «Русский военный корабль…». На блоке изображены судна врага, которые были потоплены, подбиты или выведены из строя украинскими защитниками, пишет пресс-служба ХОВА.
Общий тираж марки составляет миллион экземпляров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военный корабль, марка, марки, укрпочта, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецпогашение почтового блока «Русский военный флот — ко дну!» провели сегодня в Харькове.".