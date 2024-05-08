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Марку «Русский военный флот — ко дну!» погасили в Харькове (фото)

Общество 19:28   08.05.2024
Елена Нагорная
Марку «Русский военный флот — ко дну!» погасили в Харькове (фото) Фото: ХОВА

Спецпогашение почтового блока «Русский военный флот — ко дну!» провели сегодня в Харькове.

Почтовый выпуск является продолжением серии марок «Русский военный корабль…». На блоке изображены судна врага, которые были потоплены, подбиты или выведены из строя украинскими защитниками, пишет пресс-служба ХОВА.

Общий тираж марки составляет миллион экземпляров.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спецпогашение почтового блока «Русский военный флот — ко дну!» провели сегодня в Харькове.".