Марку «Русскій воєнний флот – до дна!» погасили в Харкові (фото)
Спецпогашення поштового блоку «Русскій воєнний флот – до дна!» провели сьогодні у Харкові.
Поштовий випуск є продовженням серії марок “Русскій воєнний корабль…”. На блоці зображені судна ворога, які були потоплені, підбиті або виведені з ладу українськими захисниками, пише пресслужба ХОВА.
Загальний тираж марки складає мільйон екземплярів.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спецпогашення поштового блоку «Русскій воєнний флот – до дна!» провели сьогодні у Харкові".