Марку «Русскій воєнний флот – до дна!» погасили в Харкові (фото)

Спецпогашення поштового блоку «Русскій воєнний флот – до дна!» провели сьогодні у Харкові.

Поштовий випуск є продовженням серії марок “Русскій воєнний корабль…”. На блоці зображені судна ворога, які були потоплені, підбиті або виведені з ладу українськими захисниками, пише пресслужба ХОВА.

Загальний тираж марки складає мільйон екземплярів.