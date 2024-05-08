Live
  • Ср 08.05.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.3
  • EUR 42.31

Марку «Русскій воєнний флот – до дна!» погасили в Харкові (фото)

Суспільство 19:28   08.05.2024
Олена Нагорна
Марку «Русскій воєнний флот – до дна!» погасили в Харкові (фото)

Спецпогашення поштового блоку «Русскій воєнний флот – до дна!» провели сьогодні у Харкові.

Поштовий випуск є продовженням серії марок “Русскій воєнний корабль…”. На блоці зображені судна ворога, які були потоплені, підбиті або виведені з ладу українськими захисниками, пише пресслужба ХОВА.

Загальний тираж марки складає мільйон екземплярів.

Читайте також: “Не менш унікальне, ніж “Москва”: судно РФ підбили у Криму ВМС ЗСУ (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Генштаб: було 7 атак РФ на Куп’янському напрямку і 3 авіаудари по Харківщині
Генштаб: було 7 атак РФ на Куп’янському напрямку і 3 авіаудари по Харківщині
08.05.2024, 19:55
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
08.05.2024, 13:36
Синєгубов: Сьогодні росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині
Синєгубов: Сьогодні росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині
28.12.2022, 14:24
Росіяни вдарили біля школи на Салтівці, троє дітей у важкому стані – ХОВА
Росіяни вдарили біля школи на Салтівці, троє дітей у важкому стані – ХОВА
08.05.2024, 14:35
Ракета влучила в стадіон, де гуляли діти – мер про «приліт» у Харкові (відео)
Ракета влучила в стадіон, де гуляли діти – мер про «приліт» у Харкові (відео)
08.05.2024, 14:11
«Зараз їх будуть оперувати» – Терехов про трьох поранених дітей у Харкові
«Зараз їх будуть оперувати» – Терехов про трьох поранених дітей у Харкові
08.05.2024, 14:51

Новини за темою:


Ви читали новину: «Марку «Русскій воєнний флот – до дна!» погасили в Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 19:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спецпогашення поштового блоку «Русскій воєнний флот – до дна!» провели сьогодні у Харкові".