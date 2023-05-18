«Харьков выбирает вышиванку» — Терехов опубликовал фото

18 мая, в День вышиванки, жители Харькова вышли на улицы в традиционной одежде. Мэр города Игорь Терехов показал яркие кадры из популярных локаций.

«Харьков выбирает вышиванку. Как символ убеждений и идентификатор национальной принадлежности. В ней наши традиции и наше будущее. И мы никому не дадим посягать на общие корни и коллективный дух великого украинского народа. С праздником, свободные люди сильного города! Слава Украине!» — написал Терехов в telegram.