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«Харьков выбирает вышиванку» — Терехов опубликовал фото

Общество 11:11   18.05.2023
Оксана Горун
«Харьков выбирает вышиванку» — Терехов опубликовал фото Фото: telegram Игоря Терехова

18 мая, в День вышиванки, жители Харькова вышли на улицы в традиционной одежде. Мэр города Игорь Терехов показал яркие кадры из популярных локаций.

«Харьков выбирает вышиванку. Как символ убеждений и идентификатор национальной принадлежности. В ней наши традиции и наше будущее. И мы никому не дадим посягать на общие корни и коллективный дух великого украинского народа. С праздником, свободные люди сильного города! Слава Украине!» — написал Терехов в telegram.

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День вышиванки в Харькове 5
Фото: telegram Игоря Терехова
День вышиванки в Харькове 4
Фото: telegram Игоря Терехова
День вышиванки в Харькове 2
Фото: telegram Игоря Терехова
День вышиванки в Харькове
Фото: telegram Игоря Терехова
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 11:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 мая, в День вышиванки, жители Харькова вышли на улицы в традиционной одежде. Мэр города Игорь Терехов показал яркие кадры из популярных локаций".