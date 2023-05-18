“Харків обирає вишиванку” – Терехов опублікував фото

18 травня, у День вишиванки, мешканці Харкова вийшли на вулиці в традиційному одязі. Мер міста Ігор Терехов показав яскраві кадри з популярних локацій.

“Харків обирає вишиванку. Як символ своїх переконань та ідентифікатор національної приналежності. У ній — наші традиції та наше майбутнє. І ми нікому не дамо посягати на спільне коріння та колективний дух великого українського народу. Зі святом, вільні люди сильного міста! Слава Україні!” – написав Терехов у телеграм.