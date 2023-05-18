“Харків обирає вишиванку” – Терехов опублікував фото
Фото: телеграм Ігоря Терехова
18 травня, у День вишиванки, мешканці Харкова вийшли на вулиці в традиційному одязі. Мер міста Ігор Терехов показав яскраві кадри з популярних локацій.
“Харків обирає вишиванку. Як символ своїх переконань та ідентифікатор національної приналежності. У ній — наші традиції та наше майбутнє. І ми нікому не дамо посягати на спільне коріння та колективний дух великого українського народу. Зі святом, вільні люди сильного міста! Слава Україні!” – написав Терехов у телеграм.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 травня, у День вишиванки, мешканці Харкова вийшли на вулиці в традиційному одязі. Мер міста Ігор Терехов показав яскраві кадри з популярних локацій".