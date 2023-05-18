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“Харків обирає вишиванку” – Терехов опублікував фото

Політика 11:11   18.05.2023
Оксана Горун
“Харків обирає вишиванку” – Терехов опублікував фото Фото: телеграм Ігоря Терехова

18 травня, у День вишиванки, мешканці Харкова вийшли на вулиці в традиційному одязі. Мер міста Ігор Терехов показав яскраві кадри з популярних локацій.

Харків обирає вишиванку. Як символ своїх переконань та ідентифікатор національної приналежності. У ній — наші традиції та наше майбутнє. І ми нікому не дамо посягати на спільне коріння та колективний дух великого українського народу. Зі святом, вільні люди сильного міста! Слава Україні!написав Терехов у телеграм.

Читайте також: Поліція та мери Харківщини одягли вишиванки (фото)

День вишиванки у Харкові 5
Фото: телеграм Ігоря Терехова
День вишиванки у Харкові 4
Фото: телеграм Ігоря Терехова
День вишиванки у Харкові 2
Фото: телеграм Ігоря Терехова
День вишиванки у Харкові
Фото: телеграм Ігоря Терехова
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 11:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 травня, у День вишиванки, мешканці Харкова вийшли на вулиці в традиційному одязі. Мер міста Ігор Терехов показав яскраві кадри з популярних локацій".