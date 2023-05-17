У деокупованому селищі на Харківщині дерева «вдягнуть» у вишиванки

У селищі Савинці пройде акція «Одягни свій край у вишиванку».

Акція відбудеться 17 травня, напередодні Всесвітнього дня вишиванки, повідомили у Савинській територіальній громаді.

«Якщо в тебе є бажання підготувати рідне селище до Всесвітнього дня вишиванки, а саме одягнути дерева в ошатний орнамент, приєднуйся. З собою мати, пензлики для малювання, гумові рукавиці та гарний настрій», – йдеться у повідомленні.