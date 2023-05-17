У деокупованому селищі на Харківщині дерева «вдягнуть» у вишиванки
Фото: Савинська територіальна громада
У селищі Савинці пройде акція «Одягни свій край у вишиванку».
Акція відбудеться 17 травня, напередодні Всесвітнього дня вишиванки, повідомили у Савинській територіальній громаді.
«Якщо в тебе є бажання підготувати рідне селище до Всесвітнього дня вишиванки, а саме одягнути дерева в ошатний орнамент, приєднуйся. З собою мати, пензлики для малювання, гумові рукавиці та гарний настрій», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 11:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Савинці пройде акція «Одягни свій край у вишиванку».".