В деоккупированном поселке на Харьковщине деревья «оденут» в вышиванки

В поселке Савинцы пройдет акция «Одень свой край в вышиванку».

Акция состоится 17 мая, в канун Всемирного дня вышиванки, сообщили в Савинской территориальной громаде.

«Если у тебя есть желание подготовить родной поселок ко Всемирному дню вышиванки, а именно одеть деревья в нарядный орнамент, присоединяйся. С собой иметь: кисточки для рисования, резиновые перчатки и хорошее настроение», — говорится в сообщении.