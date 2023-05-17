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В деоккупированном поселке на Харьковщине деревья «оденут» в вышиванки

Общество 11:52   17.05.2023
Виктория Яковенко
В деоккупированном поселке на Харьковщине деревья «оденут» в вышиванки Фото: Савинская территориальная громада

В поселке Савинцы пройдет акция «Одень свой край в вышиванку».

Акция состоится 17 мая, в канун Всемирного дня вышиванки, сообщили в Савинской территориальной громаде.

«Если у тебя есть желание подготовить родной поселок ко Всемирному дню вышиванки, а именно одеть деревья в нарядный орнамент, присоединяйся. С собой иметь: кисточки для рисования, резиновые перчатки и хорошее настроение», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 11:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Савинцы пройдет акция «Одень свой край в вышиванку».".