В громаде на Харьковщине мастерицы вышивают карту Украины (видео)

Карту-вышиванку начали создавать в Близнюковской громаде в День единения, а закончить хотят ко Дню Конституции.

Видео мастериц за работой опубликовали на странице громады в facebook.

«Крестик за крестиком мастерицы громады продолжают работу над вышитой картой Украины — свободной, независимой, неделимой. Работу, начатую в День единения, стремимся закончить ко Дню Конституции», — подписали видео близнюковцы.

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Первой на карте крестиком зашили территорию Харьковской области. Каждый регион вышивают различными узорами в национальном стиле. Всех желающих принять участие в процессе приглашают присоединяться.