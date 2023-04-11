В громаде на Харьковщине мастерицы вышивают карту Украины (видео)
Фото: кадр из видео
Карту-вышиванку начали создавать в Близнюковской громаде в День единения, а закончить хотят ко Дню Конституции.
Видео мастериц за работой опубликовали на странице громады в facebook.
«Крестик за крестиком мастерицы громады продолжают работу над вышитой картой Украины — свободной, независимой, неделимой. Работу, начатую в День единения, стремимся закончить ко Дню Конституции», — подписали видео близнюковцы.
Читайте также: Переселенка из Харькова учит жителей Кропивницкого создавать вышиванки
Первой на карте крестиком зашили территорию Харьковской области. Каждый регион вышивают различными узорами в национальном стиле. Всех желающих принять участие в процессе приглашают присоединяться.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В громаде на Харьковщине мастерицы вышивают карту Украины (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Карту-вышиванку начали создавать в Близнюковской громаде в День единения, а закончить хотят ко Дню Конституции".