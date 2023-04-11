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В громаде на Харьковщине мастерицы вышивают карту Украины (видео)

Культура 09:32   11.04.2023
Оксана Горун
В громаде на Харьковщине мастерицы вышивают карту Украины (видео) Фото: кадр из видео

Карту-вышиванку начали создавать в Близнюковской громаде в День единения, а закончить хотят ко Дню Конституции.

Видео мастериц за работой опубликовали на странице громады в facebook.

«Крестик за крестиком мастерицы громады продолжают работу над вышитой картой Украины — свободной, независимой, неделимой. Работу, начатую в День единения, стремимся закончить ко Дню Конституции», — подписали видео близнюковцы.

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Первой на карте крестиком зашили территорию Харьковской области. Каждый регион вышивают различными узорами в национальном стиле. Всех желающих принять участие в процессе приглашают присоединяться.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 09:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Карту-вышиванку начали создавать в Близнюковской громаде в День единения, а закончить хотят ко Дню Конституции".