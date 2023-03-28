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Переселенка из Харькова учит жителей Кропивницкого создавать вышиванки

Общество 09:26   28.03.2023
Оксана Горун
Переселенка из Харькова учит жителей Кропивницкого создавать вышиванки Фото: Минреинтеграции

Жительница Харькова Татьяна эвакуировалась с Салтовки в центральную Украину, и там проводит мастер-классы по вышивке. Историю переселенки рассказали в Минреинтеграции.

В Кропивницком Татьяна смогла продолжить любимое дело. Мастер-классы по вышивке она проводила до полномасштабной войны в Харькове.

«Однажды моя ба открыла старый сундук и достала оттуда свою девичью рубашку. Показала – и я заболела просто, заболела этой вышивкой. До этого я не видела таких рубашек», — поделилась мастерица.

В Харькове она не только учила желающих вышивать, но и рассказывала о традициях украинской вышивки. Незадолго до 24 февраля Татьяна стала бабушкой и переехала на Салтовку, чтобы быть поближе к внуку. Но с началом полномасштабного вторжения, оказавшись под обстрелами, семья решила эвакуироваться — в центральную Украину. С собой в Кропивницкий Татьяна забрала только бабушкину рубашку.

А «прижившись» на новом месте, харьковчанка решила восстановить свои мастер классы.

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«Мастерица решила, что сейчас как никогда важно учить украинцев собственным традициям, и восстановила мастер-классы по традиционной вышивке для всех желающих, — отметили в пресс-службе Минреинтеграции. — Татьяна верит, что совсем скоро вся страна сможет надеть свои вышиванки и запестреть узорами нашей свободы».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 09:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Харькова Татьяна эвакуировалась с Салтовки в центральную Украину, и там проводит мастер-классы по вышивке. Историю переселенки рассказали в Минреинтеграции".