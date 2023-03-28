Переселенка з Харкова вчить мешканців Кропивницького створювати вишиванки

Мешканка Харкова Тетяна евакуювалася з Салтівки до центральної України, і там проводить майстер-класи з вишивки. Історію переселенки розповіли в Мінреінтеграції.

У Кропивницькому Тетяна змогла продовжити улюблену справу. Майстер-класи з вишивки вона проводила до повномасштабної війни в ​​Харкові.

“Якось моя ба відкрила стару скриню і дістала звідти свою дівочу сорочку. Показала – і я захворіла просто, захворіла тією вишивкою. До того я не бачила таких сорочок”, – поділилася майстриня.

У Харкові вона не лише навчала охочих вишивати, а й розповідала про традиції української вишивки. Незадовго до 24 лютого Тетяна стала бабусею та переїхала на Салтівку, щоб бути ближче до онука. Але з початком повномасштабного вторгнення, опинившись під обстрілами, сім’я вирішила евакуюватися – до центральної України. Із собою у Кропивницький Тетяна забрала лише бабусину сорочку.

А “прижившись” на новому місці, харків’янка вирішила відновити свої майстер-класи.

“Майстриня вирішила, що зараз як ніколи важливо навчати українців власним традиціям, і відновила майстеркласи із традиційної вишивки для всіх охочих, – зазначили в пресслужбі Мінреінтеграції. – Тетяна вірить, що зовсім скоро вся країна зможе вдягнути свої вишиванки і замайоріти візерунками нашої свободи”.