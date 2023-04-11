У громаді на Харківщині майстрині вишивають мапу України (відео)

Карту-вишиванку почали створювати в Близнюківській громаді у День єднання, а закінчити хочуть до Дня Конституції.

Відео майстринь за роботою опублікували на сторінці громади у фейсбуці.

“Хрестик за хрестиком майстрині громади продовжують роботу над вишиваною картою України – вільної, незалежної, неподільної. Роботу, розпочату в День єднання, прагнемо закінчити до Дня Конституції”, – підписали відео близнюківці.

Першою на карті хрестиком зашили територію Харківської області. Кожен регіон вишивають різними візерунками у національному стилі. Усіх бажаючих взяти участь у процесі запрошують долучатися.