У громаді на Харківщині майстрині вишивають мапу України (відео)
Карту-вишиванку почали створювати в Близнюківській громаді у День єднання, а закінчити хочуть до Дня Конституції.
Відео майстринь за роботою опублікували на сторінці громади у фейсбуці.
“Хрестик за хрестиком майстрині громади продовжують роботу над вишиваною картою України – вільної, незалежної, неподільної. Роботу, розпочату в День єднання, прагнемо закінчити до Дня Конституції”, – підписали відео близнюківці.
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Першою на карті хрестиком зашили територію Харківської області. Кожен регіон вишивають різними візерунками у національному стилі. Усіх бажаючих взяти участь у процесі запрошують долучатися.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Карту-вишиванку почали створювати в Близнюківській громаді у День єднання, а закінчити хочуть до Дня Конституції".