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У громаді на Харківщині майстрині вишивають мапу України (відео)

Культура 09:32   11.04.2023
Оксана Горун
У громаді на Харківщині майстрині вишивають мапу України (відео)

Карту-вишиванку почали створювати в Близнюківській громаді у День єднання, а закінчити хочуть до Дня Конституції.

Відео майстринь за роботою опублікували на сторінці громади у фейсбуці.

“Хрестик за хрестиком майстрині громади продовжують роботу над вишиваною картою України – вільної, незалежної, неподільної. Роботу, розпочату в День єднання, прагнемо закінчити до Дня Конституції”, – підписали відео близнюківці.

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Першою на карті хрестиком зашили територію Харківської області. Кожен регіон вишивають різними візерунками у національному стилі. Усіх бажаючих взяти участь у процесі запрошують долучатися.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 09:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Карту-вишиванку почали створювати в Близнюківській громаді у День єднання, а закінчити хочуть до Дня Конституції".