Момент влучання БпЛА у будинок в Харкові показав Терехов (відео)

Події 14:04   06.04.2026
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував момент влучання ворожого дрону в останній поверх багатоквартирного будинку в місті.

«Дуже прошу – під час повітряної тривоги та ворожих обстрілів міста бути подалі від вікон (бажано, в укритті) та не знімати. Цього разу для автора відео все обійшлося добре, але не треба так ризикувати своїм життям. Бережіть себе й будьте обережні!», – звернувся міський голова.

Відео: Ігор Терехов

Він також показав наслідки цього удару.

удар по Харькову
Фото: Ігор Терехов

Нагадаємо, терор Харкова ворожими БпЛА не припиняється. З близько 12:45 у місті знову було чутно вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що «приліт» зафіксували біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджений міський мікроавтобус, поранений 67-річний водій. Також БпЛА влучив в будинок у Київському районі. Там також є постраждалі.

06.04.2026, 14:04
Вибухи у Харкові: б’ють БпЛА, “прильоти” біля зупинки та в дім (доповнюється)
06.04.2026, 13:53
Епічний вибух на Бєлгородщині: що знищили прикордонники (відео)
06.04.2026, 13:31
Стрілянина через гучну музику сталася на Харківщині: двоє чоловіків у лікарні
06.04.2026, 12:35
Суцільна напруга й виснаження: за кілька днів ворог обстріляв Харків 47 разів
06.04.2026, 12:10
У Харкові – “приліт”, БпЛА впав на території приватного домоволодіння
06.04.2026, 11:23

Якщо вам цікава новина: «Момент влучання БпЛА у будинок в Харкові показав Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 14:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував момент влучання ворожого дрону в останній поверх багатоквартирного будинку в місті.".