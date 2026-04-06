Момент влучання БпЛА у будинок в Харкові показав Терехов (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував момент влучання ворожого дрону в останній поверх багатоквартирного будинку в місті.
«Дуже прошу – під час повітряної тривоги та ворожих обстрілів міста бути подалі від вікон (бажано, в укритті) та не знімати. Цього разу для автора відео все обійшлося добре, але не треба так ризикувати своїм життям. Бережіть себе й будьте обережні!», – звернувся міський голова.
Відео: Ігор Терехов
Він також показав наслідки цього удару.
Нагадаємо, терор Харкова ворожими БпЛА не припиняється. З близько 12:45 у місті знову було чутно вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що «приліт» зафіксували біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджений міський мікроавтобус, поранений 67-річний водій. Також БпЛА влучив в будинок у Київському районі. Там також є постраждалі.
Новини за темою:
Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, удар;
Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 14:04;