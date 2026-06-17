18 і 19 червня обмежать рух транспорту у центрі Харкова: де саме

Рух транспорту на вул. Вірменському, на ділянці від пров. Короленка до пр. Героїв Харкова, обмежать з 8:00 до 20:00 18 і 19 червня, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Тимчасове обмеження руху транспорту пов’язане із ремонтом асфальтобетонного покриття, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Тому 18 червня, з 8:00 до 20:00 автобус №272 не зупинятиметься на зупинці «Провулок Вірменський».

Як писала раніше МГ «Об’єктив», спеціалісти КП «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові, повідомляє міськрада.