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18 і 19 червня обмежать рух транспорту у центрі Харкова: де саме

Транспорт 19:25   17.06.2026
Оксана Якушко
18 і 19 червня обмежать рух транспорту у центрі Харкова: де саме

Рух транспорту на вул. Вірменському, на ділянці від пров. Короленка до пр. Героїв Харкова, обмежать з 8:00 до 20:00 18 і 19 червня, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Тимчасове обмеження руху транспорту пов’язане із ремонтом асфальтобетонного покриття, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Тому 18 червня, з 8:00 до 20:00 автобус №272 не зупинятиметься на зупинці «Провулок Вірменський».

Як писала раніше МГ «Об’єктив», спеціалісти КП «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові, повідомляє міськрада.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 19:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Вірменському, на ділянці від пров. Короленка до пр. Героїв Харкова, обмежать з 8:00 до 20:00 18 і 19 червня, повідомила пресслужба Харківської міськради.".