18 и 19 июня ограничат движение транспорта в центре Харькова: где именно
Фото: ХГС
Движение транспорта по ул. Армянском, на участке от пер. Короленко до пр. Героев Харькова, ограничат с 8:00 до 20:00 18 и 19 июня, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
Временное ограничение движения транспорта связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Поэтому 18 июня, с 8:00 до 20:00, автобус №272 не будет останавливаться на остановке «Переулок Армянский».
Как писала ранее МГ «Объектив», специалисты КП «Дорремстрой» продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть в Харькове, сообщает горсовет.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 19:25;