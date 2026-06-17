18 и 19 июня ограничат движение транспорта в центре Харькова: где именно

Движение транспорта по ул. Армянском, на участке от пер. Короленко до пр. Героев Харькова, ограничат с 8:00 до 20:00 18 и 19 июня, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Временное ограничение движения транспорта связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Поэтому 18 июня, с 8:00 до 20:00, автобус №272 не будет останавливаться на остановке «Переулок Армянский».

Как писала ранее МГ «Объектив», специалисты КП «Дорремстрой» продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть в Харькове, сообщает горсовет.