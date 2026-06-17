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18 и 19 июня ограничат движение транспорта в центре Харькова: где именно

Транспорт 19:25   17.06.2026
Оксана Якушко
18 и 19 июня ограничат движение транспорта в центре Харькова: где именно Фото: ХГС

Движение транспорта по ул. Армянском, на участке от пер. Короленко до пр. Героев Харькова, ограничат с 8:00 до 20:00 18 и 19 июня, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Временное ограничение движения транспорта связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Поэтому 18 июня, с 8:00 до 20:00, автобус №272 не будет останавливаться на остановке «Переулок Армянский».

Как писала ранее МГ «Объектив», специалисты КП «Дорремстрой» продолжают ремонтировать улично-дорожную сеть в Харькове, сообщает горсовет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 19:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по ул. Армянском, на участке от пер. Короленко до пр. Героев Харькова, ограничат с 8:00 до 20:00 18 и 19 июня, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.".