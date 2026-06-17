Вночі та вдень дощі. Прогноз погоди на 18 червня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 18 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області вночі прогнозують короткочасний дощ 🌧, вдень також очікують невеликий дощ 🌧. Місцями можлива гроза ⛈. Вдень триматиметься хмарна погода ☁️.
Вітер прогнозують південно-західний з переходом вдень на північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень від 21 до 26°.
У Харкові вночі очікують короткочасний дощ 🌧, вдень прогнозують невеликий дощ 🌧.
Вітер буде південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень температура повітря прогріється до 23 – 25°
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 20:20;