Вночі та вдень дощі. Прогноз погоди на 18 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 18 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вночі прогнозують короткочасний дощ 🌧, вдень також очікують невеликий дощ 🌧. Місцями можлива гроза ⛈. Вдень триматиметься хмарна погода ☁️.

Вітер прогнозують південно-західний з переходом вдень на північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень від 21 до 26°.

У Харкові вночі очікують короткочасний дощ 🌧, вдень прогнозують невеликий дощ 🌧.

Вітер буде південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень температура повітря прогріється до 23 – 25°