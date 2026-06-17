Ночью и днем ​​дожди. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 18 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью прогнозируют кратковременный дождь 🌧, днем ​​также ожидают небольшой дождь 🌧. Местами возможна гроза ⛈. Днем сохранится облачная погода ☁️.

Ветер прогнозируют юго-западный с переходом днем ​​на северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​от 21 до 26°.

В Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.

Ветер будет юго-западный с переходом днем ​​на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 13 – 15°, днем ​​температура воздуха прогреется до 23 – 25°.