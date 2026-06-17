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Ночью и днем ​​дожди. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области

Погода 20:20   17.06.2026
Оксана Якушко
Ночью и днем ​​дожди. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 18 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью прогнозируют кратковременный дождь 🌧, днем ​​также ожидают небольшой дождь 🌧. Местами возможна гроза ⛈. Днем сохранится облачная погода ☁️.
Ветер прогнозируют юго-западный с переходом днем ​​на северо-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​от 21 до 26°.

В Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер будет юго-западный с переходом днем ​​на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 13 – 15°, днем ​​температура воздуха прогреется до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 18 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".