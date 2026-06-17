Ночью и днем дожди. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 18 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области ночью прогнозируют кратковременный дождь 🌧, днем также ожидают небольшой дождь 🌧. Местами возможна гроза ⛈. Днем сохранится облачная погода ☁️.
Ветер прогнозируют юго-западный с переходом днем на северо-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем от 21 до 26°.
В Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер будет юго-западный с переходом днем на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 13 – 15°, днем температура воздуха прогреется до 23 – 25°.
Читайте также: Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей, метеопрогноз, прогноз погоды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночью и днем дожди. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 20:20;