На Харьковщине опять будут взвешивать фуры: на каких трассах вернули контроль

Транспорт 07:38   19.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, что на Харьковщине с 22 сентября возобновляют работу автоматические комплексы габаритно-весового контроля (WIM), сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Комплексы будут установлены на таких участках трассы:

  • автомобильная дорога М-03 Киев – Харьков – Должанский (отрезок Харьков – Чугуев);
  • автомобильная дорога Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград (отрезок Селекционное – Тарановка).

В сообщении также напоминают, что превышение габаритно-весовых норм – нарушение закона. И за это предусмотрена административная ответственность.

«В случае необходимости перевозки грузов с превышением определенных параметров, перевозчики и водители должны своевременно обращаться в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области для оформления соответствующих разрешительных документов на право проезда», – отметили дорожники.

Читайте также: Смертельное ДТП возле Чугуева: сбежавшему водителю КамАЗ вручили подозрение

Автор: Николь Костенко-Лагутина
