П’ять “шахедів” збили над Харківщиною вночі – Повітряні сили
Атака “шахедів” на Харківську область була масштабною – п’ять безпілотників ударили по Зміївській громаді, ще п’ять вдалося збити.
“У Харківській області підрозділами ОУВ “Харків” знищено 5 БпЛА “Shahed-136/131”, – повідомило повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.
Раніше командування Повітряних сил інформувало, що вночі Україну атакували 16 “шахедів” і 10 з них збили. Безпілотники фіксували у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
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Нагадаємо, про загрозу атаки “шахедів” ПС ЗСУ попередили о 23:30 8 лютого. Перша група рухалася зі сходу у бік Чугуєва. За повідомленнями ПС ЗСУ, з території Бєлгородської області зайшла ще група “шахедів”. О 00:38 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували щонайменше п’ять БПЛА. Через їхній удар є загоряння нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді. Вранці 9 лютого Синєгубов уточнив, що ударів було не менше семи й вони припали на популярне місце відпочинку харків’ян – село Коропове. Фото наслідків опублікувала Харківська обласна прокуратура.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, ВС ВСУ, новини Харкова, ОК "Схід", сбили;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атака “шахедів” на Харківську область була масштабною – п’ять безпілотників ударили по Зміївській громаді, ще п’ять вдалося збити".