Наслідки удару “шахедів” по Харківщині: денні фото
По цивільній інфраструктурі Зміївської громади вдарило п’ять “шахедів”, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“Одне з влучань зафіксовано на території ресторанного комплексу: відбулась пожежа площею 300 кв. м. Постраждав 46-річний охоронець, від госпіталізації відмовився. Ще три влучання ворожих БПЛА задокументовано у приватному житловому секторі. Сталась пожежа, пошкоджено будинки. Внаслідок пʼятого влучання безпілотника частково зруйновано будівлю бази відпочинку“, – повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, про загрозу атаки “шахедів” ПС ЗСУ попередили о 23:30 8 лютого. Перша група рухалася зі сходу у бік Чугуєва. За повідомленнями ПС ЗСУ, з території Бєлгородської області зайшла ще група “шахедів”. О 00:38 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували щонайменше п’ять БПЛА. Через їхній удар є загоряння нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді. Вранці 9 лютого Синєгубов уточнив, що ударів було не менше семи й вони припали на популярне місце відпочинку харків’ян – село Коропове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, коропово, новини Харкова, прокуратура, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По цивільній інфраструктурі Зміївської громади вдарило п’ять “шахедів”, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури".