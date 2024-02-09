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Атака дронів: Синєгубов повідомив про удари та пожежі в Зміївській громаді

Події 00:50   09.02.2024
Олена Нагорна
Атака дронів: Синєгубов повідомив про удари та пожежі в Зміївській громаді

Внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді Харківської області. Про постраждалих інформації наразі немає.

Зафіксували щонайменше п’ять “шахедів”, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Не залишайте укриття! Групи безпілотників продовжують рухатися Харківщиною”, — пише Синєгубов.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 23:30. Про ударні БпЛА ворога повідомили начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та командування Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 00:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді".