Атака дронів: Синєгубов повідомив про удари та пожежі в Зміївській громаді

Внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді Харківської області. Про постраждалих інформації наразі немає.

Зафіксували щонайменше п’ять “шахедів”, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Не залишайте укриття! Групи безпілотників продовжують рухатися Харківщиною”, — пише Синєгубов.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 23:30. Про ударні БпЛА ворога повідомили начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та командування Повітряних сил ЗСУ.