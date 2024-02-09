Атака дронов: Синегубов сообщил об ударах и пожарах в Змиевской громаде

В результате ударов вражеских БпЛА есть возгорания гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде Харьковской области. О пострадавших информации на данный момент нет.

Зафиксировали по меньшей мере пять «шахедов», сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Не покидайте укрытия! Группы беспилотников продолжают двигаться по Харьковщине», — пишет Синегубов.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:30. Об ударных БпЛА врага сообщили начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и командование Воздушных сил ВСУ.