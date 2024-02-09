Атака дронов: Синегубов сообщил об ударах и пожарах в Змиевской громаде
Фото: ХОВА
В результате ударов вражеских БпЛА есть возгорания гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде Харьковской области. О пострадавших информации на данный момент нет.
Зафиксировали по меньшей мере пять «шахедов», сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Не покидайте укрытия! Группы беспилотников продолжают двигаться по Харьковщине», — пишет Синегубов.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:30. Об ударных БпЛА врага сообщили начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и командование Воздушных сил ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, Змиев, хова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 00:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов вражеских БпЛА есть возгорания гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде Харьковской области. ".