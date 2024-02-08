Вражеские дроны залетели на Харьковщину: Мельник просит не снимать работу ПВО
На территории Харьковской области замечены вражеские БпЛА, сообщил в 23:40 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Он призывает соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.
Об угрозе ударных БпЛА также сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Позже командование добавило, что дроны двигаются в направлении Чугуева.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:30.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, Мельник, пво, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 23:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Харьковской области замечены вражеские БпЛА".