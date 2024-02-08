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Вражеские дроны залетели на Харьковщину: Мельник просит не снимать работу ПВО

Происшествия 23:47   08.02.2024
Елена Нагорная
Вражеские дроны залетели на Харьковщину: Мельник просит не снимать работу ПВО

На территории Харьковской области замечены вражеские БпЛА, сообщил в 23:40 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призывает соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Об угрозе ударных БпЛА также сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Позже командование добавило, что дроны двигаются в направлении Чугуева.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:30.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 23:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Харьковской области замечены вражеские БпЛА".