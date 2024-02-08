Вражеские дроны залетели на Харьковщину: Мельник просит не снимать работу ПВО

На территории Харьковской области замечены вражеские БпЛА, сообщил в 23:40 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призывает соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Об угрозе ударных БпЛА также сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Позже командование добавило, что дроны двигаются в направлении Чугуева.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:30.