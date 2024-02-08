Live
  • Пт 09.02.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

Ворожі дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО

Події 23:47   08.02.2024
Олена Нагорна
Ворожі дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО

На території Харківської області помічено ворожі БпЛА, повідомив о 23:40 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликає дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Про загрозу ударних БпЛА також повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Пізніше командування додало, що дрони рухаються в напрямку Чугуєва.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 23:30.

Читайте також: Чотири атаки РФ відбили біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Атака дронів: Синєгубов повідомив про удари та пожежі в Зміївській громаді
Атака дронів: Синєгубов повідомив про удари та пожежі в Зміївській громаді
09.02.2024, 00:50
Ворожі дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО
Ворожі дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО
08.02.2024, 23:47
Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)
Прикордонні села Харківщини під обстрілами: в Івашках зникло світло (фото)
08.02.2024, 22:28
Ще сотню захисників повернули в Україну з російського полону (фото, відео)
Ще сотню захисників повернули в Україну з російського полону (фото, відео)
08.02.2024, 20:52
“Був одним із кращих”: пілот Су-25 із Харкова загинув на Донецькому напрямку
“Був одним із кращих”: пілот Су-25 із Харкова загинув на Донецькому напрямку
08.02.2024, 21:22
Не всі можуть добути їжу: у лісах Харківщини підгодовують звірів (фото)
Не всі можуть добути їжу: у лісах Харківщини підгодовують звірів (фото)
08.02.2024, 21:52

Новини за темою:

23:47
Ворожі дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО
19:39
Дрони прикордонників скинули “подарунки” окупантам на Харківщині (відео)
16:48
14 дронів Mavic-3 передали захисникам Харківщини
23:16
“Харків під ударом ворожих БпЛА”: містяни чують вибухи
14:16
П’ять ворожих FPV-дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині

Ви читали новину: «Ворожі дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 23:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Харківської області помічено ворожі БпЛА".