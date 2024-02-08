Ворожі дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО

На території Харківської області помічено ворожі БпЛА, повідомив о 23:40 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликає дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Про загрозу ударних БпЛА також повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Пізніше командування додало, що дрони рухаються в напрямку Чугуєва.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 23:30.