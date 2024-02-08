Ворожі дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО
На території Харківської області помічено ворожі БпЛА, повідомив о 23:40 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Він закликає дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
Про загрозу ударних БпЛА також повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Пізніше командування додало, що дрони рухаються в напрямку Чугуєва.
Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 23:30.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, дрони, Мельник, пво, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 23:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Харківської області помічено ворожі БпЛА".