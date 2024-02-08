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Чотири атаки РФ відбили біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб

Події 19:25   08.02.2024
Олена Нагорна

Чотири атаки відбили українські захисники поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Куп’янщині – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник також завдав авіаудару в районі Стариці.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 19:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки відбили українські захисники поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Куп’янщині".