Чотири атаки РФ відбили біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб
Чотири атаки відбили українські захисники поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Куп’янщині – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Супротивник також завдав авіаудару в районі Стариці.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
Читайте також: Новим головнокомандувачем ЗСУ Зеленський призначив Сирського (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: іванівка, авіаудар, генштаб, обстріли, синьківка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чотири атаки РФ відбили біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки відбили українські захисники поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Куп’янщині".