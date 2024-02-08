Чотири атаки РФ відбили біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб

Чотири атаки відбили українські захисники поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Куп’янщині – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник також завдав авіаудару в районі Стариці.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.