Враг пытался прорвать оборону у Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб

Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи сел Синьковка и Ивановка на Купянщине — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник также нанес авиаудар в районе Старицы.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.