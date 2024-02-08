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Враг пытался прорвать оборону у Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:25   08.02.2024
Елена Нагорная

Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи сел Синьковка и Ивановка на Купянщине — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник также нанес авиаудар в районе Старицы.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 19:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи сел Синьковка и Ивановка на Купянщине".