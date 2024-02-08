Враг пытался прорвать оборону у Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб
Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи сел Синьковка и Ивановка на Купянщине — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Противник также нанес авиаудар в районе Старицы.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи сел Синьковка и Ивановка на Купянщине".