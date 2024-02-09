Последствия удара «шахедов» по Харьковщине: дневные фото
По гражданской инфраструктуре Змиевской громады ударило пять «шахедов», сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«Одно из попаданий зафиксировано на территории ресторанного комплекса: произошел пожар площадью 300 кв. м. Пострадал 46-летний охранник, от госпитализации отказался. Еще три попадания вражеских БПЛА задокументированы в частном жилищном секторе. Произошел пожар, повреждены дома. В результате пятого попадания беспилотника частично разрушено здание базы отдыха», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, об угрозе атаки «шахедов» ВС ВСУ предупредили в 23:30 8 февраля. Первая группа двигалась с востока в сторону Чугуева. Следом, по сообщениям ВС ВСУ, с территории Белгородской области зашла еще группа «шахедов». В 00:38 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали не менее пяти БПЛА. Из-за их удара есть возгорание нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Утром 9 февраля Синегубов уточнил, что ударов было не менее семи и они пришлись по популярному месту отдыха харьковчан — селу Коропово.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, коропово, новости Харькова, прокуратура, удар;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По гражданской инфраструктуре Змиевской громады ударило пять «шахедов», сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".