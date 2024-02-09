Live
  • Пт 09.02.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов

Происшествия 08:22   09.02.2024
Оксана Горун
По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и атаки БПЛА в Харьковской области за прошедшие сутки.

Вражеские шахеды ударили по популярному месту отдыха в Харьковской области.

«В 00:15 произошел вражеский обстрел БПЛА «Shahed» с. Коропово Змиевской тергромады. Нанесено не менее семи ударов. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, на летней площадке ресторана», — сообщил Синегубов утром 9 февраля.

Напомним, в результате этой атаки есть один пострадавший — мужчина-охранник. Помощь ему оказали на месте.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: огонь после удара «шахедов» охватил площадь более 1000 квадратных метров. Его тушили 45 человек и девять единиц техники.

Также в течение суток под российскими обстрелами было более 15 населенных пунктов области.

В селе Ивашки Богодуховского района повреждены дома, частное предприятие и газовые сети. В Волчанске и Липцах — частные дома. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 9 февраля: ночная атака «шахедов», мощный пожар
Главные новости Харькова 9 февраля: ночная атака «шахедов», мощный пожар
09.02.2024, 08:28
По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов
По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов
09.02.2024, 08:22
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
08.02.2024, 19:49
Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео)
Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео)
09.02.2024, 07:42
Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ
Синегубов высказался о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ
08.02.2024, 20:06
Последствия удара «шахедов» по Харьковщине: дневные фото
Последствия удара «шахедов» по Харьковщине: дневные фото
09.02.2024, 08:48

Новости по теме:

08:28
Главные новости Харькова 9 февраля: ночная атака «шахедов», мощный пожар
08:22
По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов
07:42
Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео)
22:55
Главные новости Харькова 8.02: Совет обороны, 55 млн на восстановление
22:35
Главные новости Харькова 2 февраля: сурок Тимка дал прогноз на весну (видео)

Вы читали новость: «По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и атаки БПЛА в Харьковской области за прошедшие сутки".