По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и атаки БПЛА в Харьковской области за прошедшие сутки.
Вражеские шахеды ударили по популярному месту отдыха в Харьковской области.
«В 00:15 произошел вражеский обстрел БПЛА «Shahed» с. Коропово Змиевской тергромады. Нанесено не менее семи ударов. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, на летней площадке ресторана», — сообщил Синегубов утром 9 февраля.
Напомним, в результате этой атаки есть один пострадавший — мужчина-охранник. Помощь ему оказали на месте.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: огонь после удара «шахедов» охватил площадь более 1000 квадратных метров. Его тушили 45 человек и девять единиц техники.
Также в течение суток под российскими обстрелами было более 15 населенных пунктов области.
В селе Ивашки Богодуховского района повреждены дома, частное предприятие и газовые сети. В Волчанске и Липцах — частные дома. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, обстрелы, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и атаки БПЛА в Харьковской области за прошедшие сутки".