По популярному курорту на Харьковщине нанесли 7 ударов «шахедами» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и атаки БПЛА в Харьковской области за прошедшие сутки.

Вражеские шахеды ударили по популярному месту отдыха в Харьковской области.

«В 00:15 произошел вражеский обстрел БПЛА «Shahed» с. Коропово Змиевской тергромады. Нанесено не менее семи ударов. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, на летней площадке ресторана», — сообщил Синегубов утром 9 февраля.

Напомним, в результате этой атаки есть один пострадавший — мужчина-охранник. Помощь ему оказали на месте.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: огонь после удара «шахедов» охватил площадь более 1000 квадратных метров. Его тушили 45 человек и девять единиц техники.

Также в течение суток под российскими обстрелами было более 15 населенных пунктов области.

В селе Ивашки Богодуховского района повреждены дома, частное предприятие и газовые сети. В Волчанске и Липцах — частные дома. В этих случаях обошлось без пострадавших.