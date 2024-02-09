По популярному курорту на Харківщині завдали 7 ударів “шахедами” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та атаки БПЛА у Харківській області минулої доби.

Ворожі “шахеди” вдарили по популярному місцю відпочинку в Харківській області.

“О 00:15 відбувся ворожий обстріл БПЛА “Shahed” с. Коропове Зміївської тергромади. Завдано щонайменше 7 ударів. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньому майданчику ресторану”, – повідомив Синєгубов уранці 9 лютого.

Нагадаємо, внаслідок цієї атаки є один постраждалий – чоловік-охоронець. Допомогу йому надали на місці.

У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили: вогонь після удару “шахедів” охопив площу понад 1000 квадратних метрів. Його гасили 45 осіб та дев’ять одиниць техніки.

Також протягом доби під російськими обстрілами було понад 15 населених пунктів області.

У селі Івашки Богодухівського району пошкоджені будинки, приватне підприємство та газові мережі. У Вовчанську та Липцях – приватні будинки. У цих випадках обійшлося без постраждалих.