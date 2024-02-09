По популярному курорту на Харківщині завдали 7 ударів “шахедами” – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та атаки БПЛА у Харківській області минулої доби.
Ворожі “шахеди” вдарили по популярному місцю відпочинку в Харківській області.
“О 00:15 відбувся ворожий обстріл БПЛА “Shahed” с. Коропове Зміївської тергромади. Завдано щонайменше 7 ударів. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньому майданчику ресторану”, – повідомив Синєгубов уранці 9 лютого.
Нагадаємо, внаслідок цієї атаки є один постраждалий – чоловік-охоронець. Допомогу йому надали на місці.
У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили: вогонь після удару “шахедів” охопив площу понад 1000 квадратних метрів. Його гасили 45 осіб та дев’ять одиниць техніки.
Також протягом доби під російськими обстрілами було понад 15 населених пунктів області.
У селі Івашки Богодухівського району пошкоджені будинки, приватне підприємство та газові мережі. У Вовчанську та Липцях – приватні будинки. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, новини Харкова, обстріли, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та атаки БПЛА у Харківській області минулої доби".