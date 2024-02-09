Удар “шахедів” по Харківщині: виникла масштабна пожежа (відео)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки “шахедів” по Зміївській громаді.
“Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньому майданчику ресторану та трьох легкових автомобілях. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці“, – написав Синєгубов.
За його даними, також пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля комплексу відпочинку та їдальня.
Нагадаємо, про загрозу атаки “шахедів” ПС ЗСУ попередили о 23:30 8 лютого. Перша група рухалася зі сходу у бік Чугуєва. За повідомленнями ПС ЗСУ, з території Бєлгородської області зайшла ще група “шахедів”. О 00:38 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували щонайменше п’ять БПЛА. Через їхній удар є загоряння нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 07:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки “шахедів” по Зміївській громаді".