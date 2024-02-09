Live
  • Пт 09.02.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Удар “шахедів” по Харківщині: виникла масштабна пожежа (відео)

Події 07:42   09.02.2024
Оксана Горун
Удар “шахедів” по Харківщині: виникла масштабна пожежа (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки “шахедів” по Зміївській громаді.

Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньому майданчику ресторану та трьох легкових автомобілях. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці“, – написав Синєгубов.

За його даними, також пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля комплексу відпочинку та їдальня.

Нагадаємо, про загрозу атаки “шахедів” ПС ЗСУ попередили о 23:30 8 лютого. Перша група рухалася зі сходу у бік Чугуєва. За повідомленнями ПС ЗСУ, з території Бєлгородської області зайшла ще група “шахедів”. О 00:38 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували щонайменше п’ять БПЛА. Через їхній удар є загоряння нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді.

пожежа після атаки шахедів на Зміїв

Читайте також: Атака дронів: Синєгубов повідомив про удари та пожежі у Зміївській громаді

Автор: Оксана Горун
Популярно
Наслідки удару “шахедів” по Харківщині: денні фото
Наслідки удару “шахедів” по Харківщині: денні фото
09.02.2024, 08:48
По популярному курорту на Харківщині завдали 7 ударів “шахедами” – Синєгубов
По популярному курорту на Харківщині завдали 7 ударів “шахедами” – Синєгубов
09.02.2024, 08:22
Головні новини Харкова 9 лютого: нічна атака “шахедів”, потужна пожежа
Головні новини Харкова 9 лютого: нічна атака “шахедів”, потужна пожежа
09.02.2024, 08:28
Чоловік загинув, жінка з опіками в лікарні – пожежа на Харківщині
Чоловік загинув, жінка з опіками в лікарні – пожежа на Харківщині
09.02.2024, 08:10
Удар “шахедів” по Харківщині: виникла масштабна пожежа (відео)
Удар “шахедів” по Харківщині: виникла масштабна пожежа (відео)
09.02.2024, 07:42
Сьогодні 9 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 лютого: яке свято та день в історії
09.02.2024, 06:00

Новини за темою:

08:28
Головні новини Харкова 9 лютого: нічна атака “шахедів”, потужна пожежа
08:22
По популярному курорту на Харківщині завдали 7 ударів “шахедами” – Синєгубов
07:42
Удар “шахедів” по Харківщині: виникла масштабна пожежа (відео)
22:55
Головні новини Харкова 8.02: Рада оборони, 55 млн на відновлення
22:35
Головні новини Харкова 2 лютого: бабак Тимко дав прогноз на весну (відео)

Ви читали новину: «Удар “шахедів” по Харківщині: виникла масштабна пожежа (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 07:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки “шахедів” по Зміївській громаді".