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Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео)

Происшествия 07:42   09.02.2024
Оксана Горун
Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» по Змиевской громаде.

«После полуночи оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадке ресторана и трех легковых автомобилях. Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь оказали на месте», — написал Синегубов.

По его данным, также повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.

Напомним, об угрозе атаки «шахедов» ВС ВСУ предупредили в 23:30 8 февраля. Первая группа двигалась с востока в сторону Чугуева. Следом, по сообщениям ВС ВСУ, с территории Белгородской области зашла еще группа «шахедов». В 00:38 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали не менее пяти БПЛА. Из-за их удара есть возгорание нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде.

пожар после атаки шахедов на Змиев
Фото: telegram Олега Синегубова

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 07:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» по Змиевской громаде".