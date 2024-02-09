Главные новости Харькова 9 февраля: ночная атака «шахедов», мощный пожар

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:28

По популярному курорту на Харьковщине нанесли семь ударов «шахедами»

«В 00:15 произошел вражеский обстрел БПЛА «Shahed» с. Коропово Змиевской тергромады. Нанесено не менее семи ударов. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, на летней площадке ресторана», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 февраля.

В результате этой атаки есть один пострадавший — мужчина-охранник. Помощь ему оказали на месте. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: огонь после удара «шахедов» охватил площадь более 1000 квадратных метров. Его тушили 45 человек и девять единиц техники.

В течение суток под российскими обстрелами было более 15 населенных пунктов области.

07:49

Из-за атаки «шахедов» на Харьковщине возник масштабный пожар

Огонь охватил здания в Змиевской громаде.

«Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадке ресторана и трех легковых автомобилях. Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь оказали на месте», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, также повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.

07:32

На Харьковщине за сутки зафиксировали пять вражеских атак — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены пять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Авиационные удары пришлись по Старице, Ивановке и Кисловке.

07:12

Ночью Харьковскую область атаковали «шахеды»

Воздушная тревога ночью на Харьковщине звучала из-за налета российских «шахедов». Ее объявили в 23:30. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаке беспилотников.

Первая группа двигалась с востока в сторону Чугуева. Следом, по сообщениям ВС ВСУ, с территории Белгородской области зашла еще группа «шахедов». В 00:38 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали не менее пяти БПЛА. Из-за их удара есть возгорание нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде.

Информации о пострадавших не было. Отбой прозвучал в 02:13. А под утро тревогу объявляли еще раз — с 05:07 по 06:02. На сей раз — из-за активности вражеской тактической авиации.