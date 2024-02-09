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Сколько ВПЛ живут в Харькове: данные мэрии на 1 февраля

Общество 14:21   09.02.2024
Виктория Яковенко
Сколько ВПЛ живут в Харькове: данные мэрии на 1 февраля

В Харькове по состоянию на 1 февраля зарегистрированы 194,4 тысячи внутренне перемещенных лиц.

«Около 152,8 тысячи человек (преимущественно из Харьковской и Донецкой областей) соответствующий статус получили после 24 февраля 2022 года», — сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии добавили, что среди ВПЛ, которые сейчас проживают в Харькове — более 10,2 тысячи человек с инвалидностью, более 27,7 тысячи детей и 49,8 тысячи пенсионеров. Помощь на проживание получают около 102,7 тысячи человек.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на 1 февраля зарегистрированы 194,4 тысячи внутренне перемещенных лиц.".