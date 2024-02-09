Скільки ВПО живе у Харкові: дані мерії на 1 лютого
У Харкові станом на 1 лютого зареєстровані 194,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб.
«Близько 152,8 тисячі осіб (переважно з Харківської та Донецької областей) відповідний статус отримали після 24 лютого 2022 року», – повідомили у Харківській міськраді.
У мерії додали, що серед ВПО, які зараз мешкають у Харкові – понад 10,2 тисячі осіб з інвалідністю, понад 27,7 тисячі дітей та 49,8 тисячі пенсіонерів. Допомогу на проживання отримують близько 102,7 тисячі осіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові станом на 1 лютого зареєстровані 194,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб.".