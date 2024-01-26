Виплати переселенцям в Україні скоротять: не вистачає грошей – Верещук
Прибуткова частина бюджету в Україні поменшала, заощадити вирішили на виплатах переселенцям.
Неприємну новину повідомила віцепрем’єр-міністрка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, фінансування на виплати ВПО у 2024 році скоротять з 73 млрд грн до 57 млрд грн (стільки спрямували на ці цілі в перший рік повномасштабної війни – 2022-й). Сама Верещук це назвала “оптимізацією”.
“Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися”, – пояснила Верещук в етері нацмарафону, передає “Українська правда”.
Віцепрем’єрка зазначила, що зараз в Україні вважаються переселенцями 4,9 мільйона людей. 2,5 млн із них отримують щомісячні виплати. При цьому кількість постійно змінюється, тому що деякі люди повертаються додому або ж виїжджають за кордон. Водночас триває евакуація з прифронтових територій – у результаті громадяни, які виїхали, набувають статусу ВПО.
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“Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, приміром, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану… підходи мають бути більш справедливі”, — вважає Верещук.
При цьому вона не розповіла подробиці щодо механізму: за якими критеріями визначатимуть, на кому “заощадити”.
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- Категорії: Економіка, Політика, Суспільство, Україна; Теги: верещук, впл, выплаты, переселенцы;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прибуткова частина бюджету в Україні поменшала, заощадити вирішили на виплатах переселенцям".