Выплаты переселенцам в Украине сократят: не хватает денег — Верещук

Доходная часть бюджета в Украине уменьшилась, сэкономить решили на выплатах переселенцам.

Неприятную новость сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, финансирование на выплаты ВПЛ в 2024 году сократят с 73 млрд грн до 57 млрд грн (столько направили в первый год полномасштабной войны — 2022-й). Сама Верещук это назвала «оптимизацией».

«Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться», — объяснила Верещук в эфире нацмарафона, передает «Украинская правда».

Вице-премьер отметила, что сейчас в Украине считаются переселенцами 4,9 миллиона человек. 2,5 млн из них получают ежемесячные выплаты. При это количество постоянно меняется, так как некоторые люди возвращаются домой или же выезжают за границу. В то же время продолжается эвакуация из прифронтовых территорий — в результате выехавшие граждане получают статус ВПЛ.

«Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, либо получили жилье, либо имеют высокооплачиваемую работу… подходы должны быть более справедливы», — считает Верещук.

При этом она не рассказала подробно механизм: по каким критериям будут определять, на ком «сэкономить».