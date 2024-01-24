По 50 тыс. грн будут выплачивать мобилизованным жителям громады на Харьковщине

В Балаклейской громаде предусмотрена денежная помощь мобилизованным жителям с 1 января.

Будут платить по 50 тысяч гривен, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Там отметили, что такая выплата – одноразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение граждан, изъявивших желание защищать территориальную целостность Украины.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо обратиться в управление соцзащиты населения Балаклейского горсовета. С собой иметь следующие документы: личное заявление, копию паспорта заявителя, документы, подтверждающие факт регистрации, копию справки о присвоении РНУКПН, справку подразделения ТЦК и СП, справку из части прохождения службы, копию военного билета и реквизиты счета заявителя.

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