По 50 тыс. грн будут выплачивать мобилизованным жителям громады на Харьковщине
Фото: Балаклейская ГВА
В Балаклейской громаде предусмотрена денежная помощь мобилизованным жителям с 1 января.
Будут платить по 50 тысяч гривен, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
Там отметили, что такая выплата – одноразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение граждан, изъявивших желание защищать территориальную целостность Украины.
Чтобы получить денежную помощь, необходимо обратиться в управление соцзащиты населения Балаклейского горсовета. С собой иметь следующие документы: личное заявление, копию паспорта заявителя, документы, подтверждающие факт регистрации, копию справки о присвоении РНУКПН, справку подразделения ТЦК и СП, справку из части прохождения службы, копию военного билета и реквизиты счета заявителя.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: балаклейская, выплаты, громада, допомога, мобилизованные, помощь, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде предусмотрена денежная помощь мобилизованным жителям с 1 января.".