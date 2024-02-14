По 20 тыс. грн будут платить в громаде на Харьковщине за поход в армию
Фото: Николай Бакшеев
В Первомайской громаде предусмотрена денежная помощь мобилизованным жителям с 1 января.
Будут платить по 20 тысяч гривен на одного человека, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев. Он отметил, что такая выплата – единоразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение мобилизованных граждан.
С порядком оформления документов для получения помощи можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, ранее об единоразовой денежной помощи мобилизованным жителям сообщали в Балаклейской и Богодуховской громадах. Там будут платить по 50 тысяч гривен за поход в армию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, громада, допомога, мобилизованные, Первомайская, помощь, поход, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде предусмотрена денежная помощь мобилизованным жителям с 1 января.".