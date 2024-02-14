По 20 тыс. грн будут платить в громаде на Харьковщине за поход в армию

В Первомайской громаде предусмотрена денежная помощь мобилизованным жителям с 1 января.

Будут платить по 20 тысяч гривен на одного человека, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев. Он отметил, что такая выплата – единоразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение мобилизованных граждан.

С порядком оформления документов для получения помощи можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее об единоразовой денежной помощи мобилизованным жителям сообщали в Балаклейской и Богодуховской громадах. Там будут платить по 50 тысяч гривен за поход в армию.