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По 20 тыс. грн будут платить в громаде на Харьковщине за поход в армию

Общество 12:16   14.02.2024
Виктория Яковенко
По 20 тыс. грн будут платить в громаде на Харьковщине за поход в армию Фото: Николай Бакшеев

В Первомайской громаде предусмотрена денежная помощь мобилизованным жителям с 1 января.

Будут платить по 20 тысяч гривен на одного человека, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев. Он отметил, что такая выплата – единоразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение мобилизованных граждан.

С порядком оформления документов для получения помощи можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее об единоразовой денежной помощи мобилизованным жителям сообщали в Балаклейской и Богодуховской громадах. Там будут платить по 50 тысяч гривен за поход в армию.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде предусмотрена денежная помощь мобилизованным жителям с 1 января.".