По 20 тис. грн платитимуть у громаді на Харківщині за похід до армії
Фото: Микола Бакшеєв
У Первомайській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.
Платитимуть по 20 тисяч гривень на одну особу, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв. Він зазначив, що така виплата – одноразова та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення мобілізованих громадян.
З порядком оформлення документів для отримання допомоги можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, раніше про одноразову грошову допомогу мобілізованим жителям повідомляли у Балаклійській та Богодухівській громадах. Там платитимуть по 50 тисяч гривень за похід до армії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия, громада, допомога, мобилизованные, Первомайская, поход, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.".