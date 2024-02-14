По 20 тис. грн платитимуть у громаді на Харківщині за похід до армії

У Первомайській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.

Платитимуть по 20 тисяч гривень на одну особу, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв. Він зазначив, що така виплата – одноразова та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення мобілізованих громадян.

З порядком оформлення документів для отримання допомоги можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше про одноразову грошову допомогу мобілізованим жителям повідомляли у Балаклійській та Богодухівській громадах. Там платитимуть по 50 тисяч гривень за похід до армії.