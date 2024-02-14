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По 20 тис. грн платитимуть у громаді на Харківщині за похід до армії

Суспільство 12:16   14.02.2024
Вікторія Яковенко
По 20 тис. грн платитимуть у громаді на Харківщині за похід до армії Фото: Микола Бакшеєв

У Первомайській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.

Платитимуть по 20 тисяч гривень на одну особу, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв. Він зазначив, що така виплата – одноразова та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення мобілізованих громадян.

З порядком оформлення документів для отримання допомоги можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше про одноразову грошову допомогу мобілізованим жителям повідомляли у Балаклійській та Богодухівській громадах. Там платитимуть по 50 тисяч гривень за похід до армії.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «По 20 тис. грн платитимуть у громаді на Харківщині за похід до армії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.".